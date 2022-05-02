A101 Market Ayçiçek Yağı, Toz Şekerde Bayram İndirimi Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Büyük İndirime Doyacak! Tam Tamına…

Türkiye’nin zincir marketlerinin en büyüklerinden biri olan A101 marketleri uygun fiyatlandırma anlayışını Ramazan Bayramı’nın öncesinde de sürdürdü. Bu haftaki indirimleri arasına en çok tüketilen gıda grupları olan ayçiçek yağı ve şekerleri de alan A101 marketleri, yüzlerce farklı üründe indirime gitti. Peki, A101 marketlerinde güncel 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? A101 marketlerinde güncel 5 kilogram şeker kaç TL, ne kadar? A101 marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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