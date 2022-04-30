- 30 Nis 2022 - 09:47 G: 30 Nis 2022 - 09:50

A101 Market Ayçiçek Yağı, Toz Şekerde Büyük İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Büyük İndirime Doyacak! Tam Tamına…

Türkiye’nin zincir marketlerinin en büyüklerinden biri olan A101 marketleri uygun fiyatlandırma anlayışını Ramazan Bayramı’nın öncesinde de sürdürdü. Bu haftaki indirimleri arasına en çok tüketilen gıda grupları olan ayçiçek yağı ve şekerleri de alan A101 marketleri, yüzlerce farklı üründe indirime gitti. İşte A101 marketlerde yaşanan son güncel indirimler ve detayları...

Türkiye’nin zincir marketlerinin en büyüklerinden biri olan A101 marketleri uygun fiyatlandırma anlayışını Ramazan Bayramı’nın öncesinde de sürdürdü. Bu haftaki indirimleri arasına en çok tüketilen gıda grupları olan ayçiçek yağı ve şekerleri de alan A101 marketleri, yüzlerce farklı üründe indirime gitti. Peki, A101 marketlerinde güncel 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? A101 marketlerinde güncel 5 kilogram şeker kaç TL, ne kadar? A101 marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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30 Nis 2022 - 09:47 - Yaşam

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