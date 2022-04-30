Survivor Birsen Bekgöz Minicik Şortunu Giydi; Sosyal Medyayı Salladı! Acun Ilıcalı Görmesin!” Alev Alev Yaktı... Görenler Beğeni Yağdırdı…
Katıldığı Survivor yarışmaları ile popüler hale gelmiş olan Birsen Bekgöz, şimdilerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmemeye başladı. Birsen Bekgöz’ün son fotoğrafında giydiği siyah elbise ise yürekleri hoplattı. İşte Survivor Birsen Bekgöz ve son halleri...
Katıldığı Survivor yarışmaları ile popüler hale gelmiş olan Birsen Bekgöz, şimdilerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmemeye başladı. Birsen Bekgöz’ün son fotoğrafında giydiği siyah elbise ise, sosyal medya kullanıcılarını adeta mest etti! Peki, Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz’ün siyah elbisesi hangi marka? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 09:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.