Survivor Birsen Bekgöz Minicik Şortunu Giydi; Sosyal Medyayı Salladı! Acun Ilıcalı Görmesin!” Alev Alev Yaktı... Görenler Beğeni Yağdırdı…

Katıldığı Survivor yarışmaları ile popüler hale gelmiş olan Birsen Bekgöz, şimdilerde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmemeye başladı. Birsen Bekgöz’ün son fotoğrafında giydiği siyah elbise ise, sosyal medya kullanıcılarını adeta mest etti! Peki, Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz’ün siyah elbisesi hangi marka? İşte, detaylar…

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