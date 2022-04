Migros Market Kırmızı Et, Tavuk Ve Balıkta Büyük İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…

Ramazan Bayramı’na iki gün kala et, tavuk ve balık ürünlerinde dikkat çekici indirimler gerçekleştirmiş olan Migros marketleri, vatandaşların imdadına yetişti. Özellikle kırmızı et ve tavuk ürünlerinin tamamında indirime gitmesi ile dikkat çeken Migros marketleri, bazı ürünlerinde ise Money kart sahiplerine özel yüzde 50 indirim sunmaya başladı. Peki, Migros marketleri güncel et, tavuk balık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

