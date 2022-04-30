Migros Market Kırmızı Et, Tavuk Ve Balıkta Büyük İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
Ramazan Bayramı’na iki gün kala et, tavuk ve balık ürünlerinde dikkat çekici indirimler gerçekleştirmiş olan Migros marketleri, vatandaşların imdadına yetişti. Özellikle kırmızı et ve tavuk ürünlerinin tamamında indirime gitmesi ile dikkat çeken Migros marketlerle ilgili güncel fiyatlar haberimizde...
Ramazan Bayramı’na iki gün kala et, tavuk ve balık ürünlerinde dikkat çekici indirimler gerçekleştirmiş olan Migros marketleri, vatandaşların imdadına yetişti. Özellikle kırmızı et ve tavuk ürünlerinin tamamında indirime gitmesi ile dikkat çeken Migros marketleri, bazı ürünlerinde ise Money kart sahiplerine özel yüzde 50 indirim sunmaya başladı. Peki, Migros marketleri güncel et, tavuk balık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 09:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.