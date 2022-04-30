Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun; Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bir sezonu daha bitmişti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından jüriliği yapılan Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncelinden daha kaos dolu geçiyordu. Kavgaların, gürültülerin ve rekabetin bir an olsun bitmediği Masterchef yarışmasına Dilara Başaran’ın yeniden geldiği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

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