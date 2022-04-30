- 30 Nis 2022 - 10:04 G: 30 Nis 2022 - 10:12

Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun; Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda adını duyuran Dilara Başaran’dan All Star açıklaması geldi! Kaosa, kıyamete ve kavgaya hazır olunması beklenirken; Dilara Başaran’dan ortalığı karıştıracak açıklamalar arka arkaya geldi. Mehmet Şefin akrabası olarak bilinen isim, düğmeye resmen bastı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının bir sezonu daha bitmişti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından jüriliği yapılan Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncelinden daha kaos dolu geçiyordu. Kavgaların, gürültülerin ve rekabetin bir an olsun bitmediği Masterchef yarışmasına Dilara Başaran’ın yeniden geldiği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

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30 Nis 2022 - 10:04 Ankara- Yaşam

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