Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Beynine Kan Sıçradı! Barış, Ogeday, Nisa Rezilliğine Daha Fazla Dayanmadı; Ellerine Valizlerini Verdi! “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı çılgına döndü! Beynine kan sıçrayan Acun Ilıcalı; Ogeday, Nisa ve Barış üçgenini yok etmek adına üçünü de yarışmadan gönderme kararı aldı! Ellerine valizlerini veren Acun Ilıcalı, arkalarından ise “Güle güle” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşayan Survivor All Star yarışmasında Barış Murat Yağcı krizi, Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı’na da sıçradı! Barış Murat Yağcı’nın sözlerinden sonra sinirlerine hakim olmayan Acun Ilıcalı, son noktayı üç isim içinde koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.