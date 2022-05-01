Burcu Özberk Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Size Ramazan Yok Mu?” Minicik Büstiyeriyle Bir Bakanı Alevler İçerisinde Bıraktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk, kasığına kadar açılan eteğiyle sosyal medyayı salladı. Milyonları ikiye bölen Burcu Özberk’e ise “Size ramazan yok mu?” yorumları akın akın yağdı! Minicik bir büstiyer giyerek nefesleri kesen Burcu Özberk, görenleri alevler içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini İlhan Şen’le paylaşan Burcu Özberk, dizisi biter bitmez kendisini tatilde bulmuştu. Bali’den nefes kesen pozlarını paylaşan Burcu Özberk, fiziğini kanıtladı ve milyonları kendisine adeta hayran bırakmayı başardı. Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle çok beğenilen ve ekranların aranan yüzü haline gelen Burcu Özberk’in işte yapmış olduğu nefes kesen paylaşımlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.