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01 May 2022 - 04:41

Burcu Özberk Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Size Ramazan Yok Mu?” Minicik Büstiyeriyle Bir Bakanı Alevler İçerisinde Bıraktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk, kasığına kadar açılan eteğiyle sosyal medyayı salladı. Milyonları ikiye bölen Burcu Özberk’e ise “Size ramazan yok mu?” yorumları akın akın yağdı! Minicik bir büstiyer giyerek nefesleri kesen Burcu Özberk, görenleri alevler içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…