- 02 May 2022 - 12:17

Yargı Dizisinde Ortalık Fena Karıştı! Cüneyt ve Ceylin Evlilik Kararı Mı Aldı? O İsimler Soluğu Mahkemede Alacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

Ay Yapım imzası ile sezonun başından bu yana Kanal D seyircisi ile buluşmaya devam eden Yargı dizisi, Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakteri ile seyircisinin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde yaşanan cinayetler ile ailesi ile birbiri arasında sıkışıp kalan Ceylin ile Ilgaz’ın boşanma kararını aldığı Yargı dizisi ile ilgili son detaylar...

Ay Yapım imzası ile sezonun başından bu yana Kanal D seyircisi ile buluşmaya devam eden Yargı dizisi, Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakteri ile seyircisinin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde yaşanan cinayetler ile ailesi ile birbiri arasında sıkışıp kalan Ceylin ile Ilgaz’ın boşanma kararını aldığı Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı büyük bir mera uyandırdı. O fragmanda yer alan Cüneyt detayı ise, Yargı seyircisini adeta çileden çıkardı. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi Ilgaz ile Ceylin boşandı mı? Yargı dizisi Ceylin ile Cüneyt evlendi mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 May 2022 - 12:17 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Yıkan Haber! Gelen Telefon Hayallerini, Hayatını Çaldı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Yıkan Haber! Gelen Telefon Hayallerini, Hayatını Çaldı! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Skandal Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi… mask
Yasak Elma Dizisinden Skandal Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…
Mahkum Dizisinde Son Dakika Haberi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Diziye Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak… mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Haberi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Diziye Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrıldı! Artık Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrıldı! Artık Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Nişanı Attılar! Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Nişanı Attılar! Asuman’ın İhaneti Ortaya Çıktı! Ramazan’ın Hali Rıfat’tan Beter Olacak! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinin BaşRol Oyuncusu Gönderildi! Seyirciden Tepkiler Yağıyor! Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi… mask
Yasak Elma Dizisinin BaşRol Oyuncusu Gönderildi! Seyirciden Tepkiler Yağıyor! Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi…
Gönül Dağının Meryem'i Diziye Giriş Yaptı! Görenler Şok Oldu! Kaosa, Kıyamete Hazır Olun; Rıfat’ın Seçimi Sinirleri Zıplatacak! Her Şey Tuz Buz… mask
Gönül Dağının Meryem'i Diziye Giriş Yaptı! Görenler Şok Oldu! Kaosa, Kıyamete Hazır Olun; Rıfat’ın Seçimi Sinirleri Zıplatacak! Her Şey Tuz Buz…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Geri Dönüyor! Büyük Finale Sayılı Dakikalar Kaldı! Bir Yanda Ali Komiser, Bir Yanda Çoban’ın Kızı Zeliş… İmzalar Atıldı! mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Geri Dönüyor! Büyük Finale Sayılı Dakikalar Kaldı! Bir Yanda Ali Komiser, Bir Yanda Çoban’ın Kızı Zeliş… İmzalar Atıldı!
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı! “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti... Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı… mask
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı! “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti... Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı…
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem'in Sırrı Çözüldü! Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!” mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Meryem'in Sırrı Çözüldü! Her Şey Öğrenildi; Müge Anlı Bile Çözemez Deniyordu… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kenan İmirzalıoğlu Herkese Resti Çekti! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı; Öyle Bir Tepki Verdi Ki… “Sizin İçin Mi Bu Rezalet?” mask
Kenan İmirzalıoğlu Herkese Resti Çekti! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı; Öyle Bir Tepki Verdi Ki… “Sizin İçin Mi Bu Rezalet?”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Yıkan Haber! Gelen Telefon Hayallerini, Hayatını Çaldı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha'yı Yıkan Haber! Gelen Telefon Hayallerini, Hayatını Çaldı! Neler Oluyor?
Özkan Uğur’dan Üzüntü Veren Haber! İki Kez Atlatmıştı Ama Üçüncüsü Yıkım Yarattı! Gözyaşları Sel Olup Akıyor… mask
Özkan Uğur’dan Üzüntü Veren Haber! İki Kez Atlatmıştı Ama Üçüncüsü Yıkım Yarattı! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…
Müge Anlı ve Esra Erol Canlı Yayında Birbirine Girdi! ATV Zor Seçim Sürecinde; Müge mi, Esra mı? Lafı 12’den Vurunca… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı ve Esra Erol Canlı Yayında Birbirine Girdi! ATV Zor Seçim Sürecinde; Müge mi, Esra mı? Lafı 12’den Vurunca… “Yok Artık!”
Şeyma Subaşı’nın Ex Aşkı Durmak Nedir Bilmiyor! Soluğu Seranay Sarıkaya'da Aldı! Bir Haftaya Yüzükler Takılabilir! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Şeyma Subaşı’nın Ex Aşkı Durmak Nedir Bilmiyor! Soluğu Seranay Sarıkaya'da Aldı! Bir Haftaya Yüzükler Takılabilir! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Esra Erol Seyircinin Tüylerini Ürpertti! 16 Yıldır Ekranlarda Ama Daha Önce Böyle Bir Şey Yapmadı! Yalın Ayak… mask
Esra Erol Seyircinin Tüylerini Ürpertti! 16 Yıldır Ekranlarda Ama Daha Önce Böyle Bir Şey Yapmadı! Yalın Ayak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status