Yargı Dizisinde Ortalık Fena Karıştı! Cüneyt ve Ceylin Evlilik Kararı Mı Aldı? O İsimler Soluğu Mahkemede Alacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

Ay Yapım imzası ile sezonun başından bu yana Kanal D seyircisi ile buluşmaya devam eden Yargı dizisi, Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakteri ile seyircisinin gönlünde taht kurdu. Şimdilerde yaşanan cinayetler ile ailesi ile birbiri arasında sıkışıp kalan Ceylin ile Ilgaz’ın boşanma kararını aldığı Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı büyük bir mera uyandırdı. O fragmanda yer alan Cüneyt detayı ise, Yargı seyircisini adeta çileden çıkardı. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi Ilgaz ile Ceylin boşandı mı? Yargı dizisi Ceylin ile Cüneyt evlendi mi? İşte, detaylar…

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