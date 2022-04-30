- 30 Nis 2022 - 12:08 G: 30 Nis 2022 - 12:14

Kenan İmirzalıoğlu’ndan Şok Çıkış! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı; Öyle Bir Tepki Verdi Ki… “Sizin İçin Mi Bu Rezalet?”

İkinci çocuklarını bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftine gerçekleştirdiği bebek ziyareti, ortalığı karıştırdı. Hastanenin önünde yaşanan trafikten dolayı vatandaşlar tarafından sorumlu tutulan Kenan İmirzalıoğlu ile son gelişmeler haberimizde...

İkinci çocuklarını bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftine gerçekleştirdiği bebek ziyareti, ortalığı karıştırdı. Hastanenin önünde yaşanan trafikten dolayı vatandaşlar tarafından sorumlu tutulan Kenan İmirzalıoğlu, karşılaştığı isyan karşısında sessiz kalmadı. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu’nun o sözleri, herkesi adeta şoke etti. Peki, Kenan İmirzalıoğlu ne dedi? Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir tepki aldı? İşte, detaylar…

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30 Nis 2022 - 12:08 - Magazin

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