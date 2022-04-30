Kenan İmirzalıoğlu’ndan Şok Çıkış! Milyonlar Neye Uğradığını Şaşırdı; Öyle Bir Tepki Verdi Ki… “Sizin İçin Mi Bu Rezalet?”
İkinci çocuklarını bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftine gerçekleştirdiği bebek ziyareti, ortalığı karıştırdı. Hastanenin önünde yaşanan trafikten dolayı vatandaşlar tarafından sorumlu tutulan Kenan İmirzalıoğlu ile son gelişmeler haberimizde...
İkinci çocuklarını bekleyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftine gerçekleştirdiği bebek ziyareti, ortalığı karıştırdı. Hastanenin önünde yaşanan trafikten dolayı vatandaşlar tarafından sorumlu tutulan Kenan İmirzalıoğlu, karşılaştığı isyan karşısında sessiz kalmadı. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu’nun o sözleri, herkesi adeta şoke etti. Peki, Kenan İmirzalıoğlu ne dedi? Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir tepki aldı? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.