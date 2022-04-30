Özkan Uğur’dan Kahreden Acı Haber! İki Kez Atlatmıştı Ama Üçüncüsü Yıkım Yarattı! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…
Hem oyunculuk hem de sahne performansları ile çok konuşulan usta isimlerden biri olan Özkan Uğur’dan sevenlerini üzecek acı bir haber geldi. Geçmişte iki kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sağlık durumu gelen bu haberin ardından merak edilirken; ünlü oyuncu sağlık durumunu bizzat kendisi açıkladı. İşte sevenlerini üzen Özkan Uğur ve hastalığı ile ilgili detaylar...
Hem oyunculuk hem de sahne performansları ile çok konuşulan usta isimlerden biri olan Özkan Uğur’dan sevenlerini üzecek acı bir haber geldi. Geçmişte iki kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sağlık durumu gelen bu haberin ardından merak edilirken; ünlü oyuncu sağlık durumunu bizzat kendisi açıkladı. Öte yandan Özkan Uğur’un sağlık durumu ile ilgili açıklamaları gören hayranları, bu durumdan bir hayli etkilendi. Peki, MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur hasta mı? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur’un hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur’un sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.