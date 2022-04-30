Özkan Uğur’dan Kahreden Acı Haber! İki Kez Atlatmıştı Ama Üçüncüsü Yıkım Yarattı! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…

Hem oyunculuk hem de sahne performansları ile çok konuşulan usta isimlerden biri olan Özkan Uğur’dan sevenlerini üzecek acı bir haber geldi. Geçmişte iki kez kansere yakalanan Özkan Uğur’un sağlık durumu gelen bu haberin ardından merak edilirken; ünlü oyuncu sağlık durumunu bizzat kendisi açıkladı. Öte yandan Özkan Uğur’un sağlık durumu ile ilgili açıklamaları gören hayranları, bu durumdan bir hayli etkilendi. Peki, MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur hasta mı? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur’un hastalığı ne? MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur’un sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

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