Şeyma Subaşı’nın Ex Aşkı Durmak Nedir Bilmiyor! Soluğu O İsimde Aldı, Bir Haftaya Yüzükler Takılabilir! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo’nun Serenay Sarıkaya’ya yaptığı o hamle ise, iddiaları daha da güçlendirdi! Peki, Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo Alsaloussi ile Seranay Sarıkaya ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mısırlı iş insanı Meedo ile Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış ve bu kararı takipçileri ile paylaşmıştı. Ardından geçen süreç içerisinde Şeyma Subaşı, genç iş insanı Hakan Sabancı ile anılırken; Meedo, Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo’nun Serenay Sarıkaya’ya yaptığı o hamle ise, iddiaları daha da güçlendirdi! Peki, Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo Alsaloussi ile Seranay Sarıkaya birlikte mi? Serenay Sarıkaya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Meedo ile Serenay Sarıkaya arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.