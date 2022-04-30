Şeyma Subaşı’nın Ex Aşkı Durmak Nedir Bilmiyor! Soluğu O İsimde Aldı, Bir Haftaya Yüzükler Takılabilir! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mısırlı iş insanı Meedo ile Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış ve bu kararı takipçileri ile paylaşmıştı. Ardından geçen süreç içerisinde Şeyma Subaşı, genç iş insanı Hakan Sabancı ile anılırken; Meedo, Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo’nun Serenay Sarıkaya’ya yaptığı o hamle ise, iddiaları daha da güçlendirdi! Peki, Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Meedo Alsaloussi ile Seranay Sarıkaya birlikte mi? Serenay Sarıkaya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Meedo ile Serenay Sarıkaya arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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