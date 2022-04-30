- 30 Nis 2022 - 12:23 G: 30 Nis 2022 - 12:28

Müge Anlı ve Esra Erol Birbirine Girdi! ATV Zor Seçim Sürecinde; Müge mi, Esra mı? Lafı 12’den Vurunca… “Yok Artık!”

ATV ekranlarının iki ayrı başarılı ismi olan Müge Anlı ile Esra Erol, yaptığı programlar ile milyonların evine girmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının iki ayrı en çok izlenen programını sunan Müge Anlı ile Esra Erol’un küs olduğu ise, sık sık iddia edilen konular arasında yer alıyor. İşte Müge Anlı ve Esra Erol ile ilgili son detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının iki ayrı başarılı ismi olan Müge Anlı ile Esra Erol, yaptığı programlar ile milyonların evine girmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının iki ayrı en çok izlenen programını sunan Müge Anlı ile Esra Erol’un küs olduğu ise, sık sık iddia edilen konular arasında yer alıyor. Şimdiye kadar iddia olan bu durum, Müge Anlı’nın son programında Esra Erol’a yaptığı o gönderme ile adeta netleşmiş bulunuyor! Peki, Müge Anlı ile Esra Erol küs mü? Müge Anlı ile Esra Erol neden küs? Müge Anlı ile Esra Erol arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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30 Nis 2022 - 12:23 - Müge Anlı Haberleri

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