Müge Anlı ve Esra Erol Birbirine Girdi! ATV Zor Seçim Sürecinde; Müge mi, Esra mı? Lafı 12’den Vurunca… “Yok Artık!”
ATV ekranlarının iki ayrı başarılı ismi olan Müge Anlı ile Esra Erol, yaptığı programlar ile milyonların evine girmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının iki ayrı en çok izlenen programını sunan Müge Anlı ile Esra Erol’un küs olduğu ise, sık sık iddia edilen konular arasında yer alıyor. İşte Müge Anlı ve Esra Erol ile ilgili son detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının iki ayrı başarılı ismi olan Müge Anlı ile Esra Erol, yaptığı programlar ile milyonların evine girmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının iki ayrı en çok izlenen programını sunan Müge Anlı ile Esra Erol’un küs olduğu ise, sık sık iddia edilen konular arasında yer alıyor. Şimdiye kadar iddia olan bu durum, Müge Anlı’nın son programında Esra Erol’a yaptığı o gönderme ile adeta netleşmiş bulunuyor! Peki, Müge Anlı ile Esra Erol küs mü? Müge Anlı ile Esra Erol neden küs? Müge Anlı ile Esra Erol arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:23 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.