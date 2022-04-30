- 30 Nis 2022 - 12:27 G: 30 Nis 2022 - 12:33

Merve Boluğur “Yok” Denecek Bikinisiyle Frikik Eşiğinde! Motorun Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi; Görenin Nefesi Kesiliyor! “Edep Kalmamış”

Ekranlardan tanınmış isimlerden biri olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sezonun ilk tatilini yaptı. Sezonu erken açan Merve Boluğur’un deniz kenarından gelen fotoğrafları herkesi mest ederken; ünlü oyuncunun son fotoğrafı adeta olay yarattı! İşte herkesi şoke eden o pozları ve Merve Boluğur ile ilgili son detaylar...

Ekranlardan tanınmış isimlerden biri olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sezonun ilk tatilini yaptı. Sezonu erken açan Merve Boluğur’un deniz kenarından gelen fotoğrafları herkesi mest ederken; ünlü oyuncunun son fotoğrafı adeta olay yarattı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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30 Nis 2022 - 12:27 - Magazin

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