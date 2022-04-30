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30 Nis 2022 - 12:27

Merve Boluğur “Yok” Denecek Bikinisiyle Frikik Eşiğinde! Motorun Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi; Görenin Nefesi Kesiliyor! “Edep Kalmamış”

Ekranlardan tanınmış isimlerden biri olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sezonun ilk tatilini yaptı. Sezonu erken açan Merve Boluğur’un deniz kenarından gelen fotoğrafları herkesi mest ederken; ünlü oyuncunun son fotoğrafı adeta olay yarattı! İşte herkesi şoke eden o pozları ve Merve Boluğur ile ilgili son detaylar...