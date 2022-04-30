Merve Boluğur “Yok” Denecek Bikinisiyle Frikik Eşiğinde! Motorun Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi; Görenin Nefesi Kesiliyor! “Edep Kalmamış”
Ekranlardan tanınmış isimlerden biri olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sezonun ilk tatilini yaptı. Sezonu erken açan Merve Boluğur’un deniz kenarından gelen fotoğrafları herkesi mest ederken; ünlü oyuncunun son fotoğrafı adeta olay yarattı! İşte herkesi şoke eden o pozları ve Merve Boluğur ile ilgili son detaylar...
Ekranlardan tanınmış isimlerden biri olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sezonun ilk tatilini yaptı. Sezonu erken açan Merve Boluğur’un deniz kenarından gelen fotoğrafları herkesi mest ederken; ünlü oyuncunun son fotoğrafı adeta olay yarattı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.