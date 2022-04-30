Kadir İnanır’dan Kahreden Görüntü! Beyin Kanaması Geçirip; Günlerce Hastanede Kalmıştı… Bir Bakanın İçi Sızım Sızım Sızlıyor…

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın bir süredir iyiye giden sağlık durumu ile ilgili hayranlarını endişelendirecek bir haber geldi. Sağlığına yeniden kavuştuğu bilinen Kadir İnanır’ın son haliyse görenleri bir hayli endişelendirdi. Etiler’de sevgilisi ile birlikte görüntülenen Kadir İnanır’ın o anlardaki bir hareket ise, ünlü oyuncunun hayranlarını hemen harekete geçirdi! Peki, Kadir İnanır’a ne oldu? Kadir İnanır’ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...