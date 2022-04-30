Kadir İnanır’dan Kahreden Görüntü! Beyin Kanaması Geçirip; Günlerce Hastanede Kalmıştı… Bir Bakanın İçi Sızım Sızım Sızlıyor…
Usta oyuncu Kadir İnanır’ın bir süredir iyiye giden sağlık durumu ile ilgili hayranlarını endişelendirecek bir haber geldi. Sağlığına yeniden kavuştuğu bilinen Kadir İnanır’ın son haliyse görenleri bir hayli endişelendirdi. Etiler’de sevgilisi ile birlikte görüntülenen Kadir İnanır’ın o anlardaki bir hareket ise oldukça dikkat çekti. İşte Kadir İnanır ve o hareketin detayları...
Usta oyuncu Kadir İnanır’ın bir süredir iyiye giden sağlık durumu ile ilgili hayranlarını endişelendirecek bir haber geldi. Sağlığına yeniden kavuştuğu bilinen Kadir İnanır’ın son haliyse görenleri bir hayli endişelendirdi. Etiler’de sevgilisi ile birlikte görüntülenen Kadir İnanır’ın o anlardaki bir hareket ise, ünlü oyuncunun hayranlarını hemen harekete geçirdi! Peki, Kadir İnanır’a ne oldu? Kadir İnanır’ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.