- 30 Nis 2022 - 12:29 G: 30 Nis 2022 - 12:44

Masterchef Tanya Gitti, Bambaşka Birisi Geldi! Gören Küçük Dilini Yutuyor; Tanımak İmkansız! Masterchef Yarışmacıyla Evlenecekti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Tanya gitti, resmen bambaşka birisi geldi. Görenlerin küçük dilini yuttuğu Tanya Kilitkayalı’yı tanımak imkansız hale geldi! Masterchef yarışmacısı olan Uğur’la evlenme hazırlığında olan Tanya Kilitkayalı, değişimiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2020 sezonunda fırtınalar estirmiş, güzelliğiyle ve Kıbrıs şivesiyle sempatileri toplamış olan Tanya Kilitkayalı, yarışmadan sonra adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Duruşu, olaylara bakışıyla kalpleri kazanan ve adından hep iyi söz ettiren Tanya Kilitkayalı, eski halinden eser bırakmayacak bir değişime imzasını atarak takipçilerini ikiye ayırdı! Peki, Tanya Kilitkayalı nasıl bir paylaşımda bulundu?

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30 Nis 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

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