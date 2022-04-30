- 30 Nis 2022 - 12:55 G: 30 Nis 2022 - 13:03

Esra Erol Seyircinin Tüylerini Ürpertti! 16 Yıldır Ekranlarda Ama Daha Önce Böyle Bir Şey Yapmadı! Yalın Ayak…

Gündüz kuşağının güçlü isimlerinden biri olan Esra Erol, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıktığı Esra Erol’da programında konuk ettiği Melahat ve Ramazan Bağ çiftinin yüzleşmesinde yaşananlar ile stüdyodaki seyircisini adeta şoke etti. Melahat ve Ramazan Bağ çifti için ilginç bir hamle yapan Esra Erol ile ilgili son detaylar haberimizde...

Gündüz kuşağının güçlü isimlerinden biri olan Esra Erol, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıktığı Esra Erol’da programında konuk ettiği Melahat ve Ramazan Bağ çiftinin yüzleşmesinde yaşananlar ile stüdyodaki seyircisini adeta şoke etti. Melahat ve Ramazan Bağ çifti için ilginç bir hamle yapan Esra Erol’un ayakkabılarını çıkararak, stüdyo içerisinde koştuğu anlar ise, tüm sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Peki, Esra Erol’da programının son bölümünde ne oldu Esra Erol’da Melahat Ramazan Bağ olayı ne? Esra Erol, neden ayakkabılarını çıkartarak koştu? İşte, detaylar…

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30 Nis 2022 - 12:55 - Magazin

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