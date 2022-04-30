Esra Erol Seyircinin Tüylerini Ürpertti! 16 Yıldır Ekranlarda Ama Daha Önce Böyle Bir Şey Yapmadı! Yalın Ayak…
Gündüz kuşağının güçlü isimlerinden biri olan Esra Erol, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıktığı Esra Erol’da programında konuk ettiği Melahat ve Ramazan Bağ çiftinin yüzleşmesinde yaşananlar ile stüdyodaki seyircisini adeta şoke etti. Melahat ve Ramazan Bağ çifti için ilginç bir hamle yapan Esra Erol ile ilgili son detaylar haberimizde...
Gündüz kuşağının güçlü isimlerinden biri olan Esra Erol, ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıktığı Esra Erol’da programında konuk ettiği Melahat ve Ramazan Bağ çiftinin yüzleşmesinde yaşananlar ile stüdyodaki seyircisini adeta şoke etti. Melahat ve Ramazan Bağ çifti için ilginç bir hamle yapan Esra Erol’un ayakkabılarını çıkararak, stüdyo içerisinde koştuğu anlar ise, tüm sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Peki, Esra Erol’da programının son bölümünde ne oldu Esra Erol’da Melahat Ramazan Bağ olayı ne? Esra Erol, neden ayakkabılarını çıkartarak koştu? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 12:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.