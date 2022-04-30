Özcan Deniz Ve Eski Eşi Yine Birbirine Girdi! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! “Bu Kadarı Da Pes!”
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Feyza Aktan’dan 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma davasının tek celsede bitmesine rağmen aralarındaki sorunun bir türlü bitmediği Özcan Durmaz ve Feyza Aktan ikilisinin arasında bu kez velayet krizi çıktı. İşte Özcan Deniz ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Feyza Aktan’dan 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma davasının tek celsede bitmesine rağmen aralarındaki sorunun bir türlü bitmediği Özcan Durmaz ve Feyza Aktan ikilisinin arasında bu kez velayet krizi çıktı. Eski Feyza Aktan’a sosyal medya hesabından yayınladığı ve oğlu için kaleme aldığı mektup ile seslenen Özcan Deniz, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Peki, Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında neler oluyor? Özcan Deniz, oğluna nasıl bir mektup yazdı? Özcan Deniz, Feyza Aktan’a neler dedi? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 13:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.