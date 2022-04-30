Özcan Deniz Ve Eski Eşi Yine Birbirine Girdi! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! “Bu Kadarı Da Pes!”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Feyza Aktan’dan 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma davasının tek celsede bitmesine rağmen aralarındaki sorunun bir türlü bitmediği Özcan Durmaz ve Feyza Aktan ikilisinin arasında bu kez velayet krizi çıktı. Eski Feyza Aktan’a sosyal medya hesabından yayınladığı ve oğlu için kaleme aldığı mektup ile seslenen Özcan Deniz, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Peki, Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında neler oluyor? Özcan Deniz, oğluna nasıl bir mektup yazdı? Özcan Deniz, Feyza Aktan’a neler dedi? İşte, detaylar…

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