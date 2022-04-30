Alişan Buse Varol’dan Müjdeyi Duyunca Olay Hediye Aldı! Ne 40 Bin, Ne 50 Bin… Servetinin Yarısını Kasaya Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Müjdeyi duyunca soluğu ünlü bir takı mağazasının kapısında alan Alişan, Buse Varol’da ne 40 bin liralık ne de 50 bin liralık bir hediye aldı! Servetinin yarısını kasaya bırakan Alişan, milyonlar tarafından “Bu kadarı da pes” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce boşanma noktasına gelen Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Pasta krizi yaşadıkları için boşanma noktasına geldikleri konuşulan Buse Varol ve Alişan, ağızların açık kalmasına neden olmuşlardı. Buse Varol’la yeniden eski mutlu günlerine dönen Alişan ise Buse Varol için skandal bir hediye tercih etti. Peki, Buse Varol’a Alişan nasıl bir hediye aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.