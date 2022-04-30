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30 Nis 2022 - 12:57

Alişan Buse Varol’dan Müjdeyi Duyunca Olay Hediye Aldı! Ne 40 Bin, Ne 50 Bin… Servetinin Yarısını Kasaya Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Müjdeyi duyunca soluğu ünlü bir takı mağazasının kapısında alan Alişan, Buse Varol’da ne 40 bin liralık ne de 50 bin liralık bir hediye aldı! Servetinin yarısını kasaya bırakan Alişan, milyonlar tarafından “Bu kadarı da pes” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…