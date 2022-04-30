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30 Nis 2022 - 13:28

Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Nişanı Attılar! Asuman’ın İhaneti Ramazan’ı Rıfat’tan Beter Hale Getirdi! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı! Asuman ve Ramazan’ın nişanı attıkları gündeme bomba gibi düştü. Asuman’ın ihaneti Ramazan’ı yerle bir ederken; Rıfat’tan daha beter bir hale geleceği gözler önüne serildi! Şok etkisi yaratan nişan yüreklere ok gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…