- 30 Nis 2022 - 13:28 G: 30 Nis 2022 - 13:41

Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Nişanı Attılar! Asuman’ın İhaneti Ramazan’ı Rıfat’tan Beter Hale Getirdi! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde bir ayrılık daha yaşandı! Asuman ve Ramazan’ın nişanı attıkları gündeme bomba gibi düştü. Asuman’ın ihaneti Ramazan’ı yerle bir ederken; Rıfat’tan daha beter bir hale geleceği gözler önüne serildi! Şok etkisi yaratan nişan yüreklere ok gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Ramazan’ın ailesi, Asuman’ın evinde soluğu almış ve sonunda Asuman’ı istemişlerdi. Duygusal anların yaşandığı Gönül Dağı dizisinde Asuman ve Ramazan arasındaki ihanet şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Nis 2022 - 13:28 Ankara- Yaşam

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