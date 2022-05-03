Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç Sinirden Ağlayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor…

Yakın zamanda Dünyayla Benim Aramda isimli dizisiyle ekran başında olacak olan Demet Özdemir, bir yandan da dünya evine girmek için hazırlıklarına başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmıştı. Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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