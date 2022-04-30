- 30 Nis 2022 - 14:27 G: 30 Nis 2022 - 14:30

Masterchef Jürisiyle Acun Ilıcalı İşini Bitirdi! Sadece Mehmet Şef Değil, Hepsi Gidiyor! O İsimlerle Rekor Anlaşma İmzalandı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’t büyük değişikliğe hazır olun. Acun Ilıcalı ve Acun Medya tüm jüriyle işlerini bitirdi. Sadece Mehmet Şefin ayrılacağı konuşuluyordu ama hepsinin yarışmadan ayrılacağı resmen açıklandı. Acun Ilıcalı’nın ise Masterchef yarışmasının yeni sezonu için o isimlere rekor bir anlaşma imzaladığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması için yeni sezon çalışmaları başladı. Masterchef yarışmasına başvuruların durmasıyla birlikte olay isimlerin ekranlara katılacağı gündeme gelmeye başladı. Yarışmaya yeniden geleceği kulislerde konuşulan Yasin Obuz’un ardından tüm şeflerin Acun Medya’yla işini bitirdiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Nis 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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