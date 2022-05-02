Survivor'da İlk Kez! Devasa Aşk İfşası... Ada Böylesini Görmedi! O 2'li Neler Yapmış Neler... Acun Ilıcalı Öğrenirse Ortalık Karışır!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor! Seyircilerin bile anlamakta zorlandığı bu durum arkasından bir aşk daha patlak verdi. Kimin elinin kimin cebinde olduğunu karıştıran seyircilere gelen yeni aşk bombası tokat gibi çarptı. Nisa – Barış – Ogeday aşkından hemen sonra ortaya çıkan Mert – Sude aşkına bir yenisi daha eklendi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da Nisa, eski aşkı Barış’ı terk etmiş ve yeni aşkı Ogeday’la yarışmaya katılmıştı. Yine Nisa, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşını Sude Burcu’yla aldattığını ortaya çıkarmıştı. Peki, şimdiki aşk bombası kimden?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.