Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Kocasına Resti Çekti! Minicik, Dapdar Elbisesiyle 59 Yaşında Fizik Şov Yaptı! Cici Baba Krizinin Ardından…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, iddialara göre yeni eşi Çağlar Ökten’e resti çekerek dekolteli kıyafetlerini giymeye başladı! Minicik ve dapdar bir kıyafet giyen güzel isim, 59 yaşında olmasına rağmen fizik şov yaptı. 18 yaşındaki genç ve çıtır genç kızlara taş çıkaran Seda Sayan, bir bakanı bir daha baktırdı! Cici baba krizinden sonra öyle bir paylaşım yapıldı ki…
7 Mayıs’ta Prag’ta bir kez daha evlenecek olan Çağlar Ökten ve Seda Sayan, hayranlarını şoktan şoka sokuyor. Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan ve gelinlik için sıkı bir diyete giren Seda Sayan, 40 bedenden 32 bedene düşmüştü. İncecik fiziğiyle şov yapan Seda Sayan bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.