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30 Nis 2022 - 15:07

Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Kocasına Resti Çekti! Minicik, Dapdar Elbisesiyle 59 Yaşında Fizik Şov Yaptı! Cici Baba Krizinin Ardından…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, iddialara göre yeni eşi Çağlar Ökten’e resti çekerek dekolteli kıyafetlerini giymeye başladı! Minicik ve dapdar bir kıyafet giyen güzel isim, 59 yaşında olmasına rağmen fizik şov yaptı. 18 yaşındaki genç ve çıtır genç kızlara taş çıkaran Seda Sayan, bir bakanı bir daha baktırdı! Cici baba krizinden sonra öyle bir paylaşım yapıldı ki…