Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz aylarda çekilen Aycan Yanaç, iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesti! Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Aycan Yanaç, “Ne fizik varmış sende” yorumları aldı. Minicik eteğiyle öyle pozlar verdi ki, yürekler resmen hopladı! İşte Aycan Yanaç’tan gelen nefes kesici pozlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına yaşamış olduğu sağlık sorunlarından dolayı veda etmek zorunda kalan Aycan Yanaç, sevenlerini derinden üzmüştü. Survivor’dan sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Aycan Yanaç, bir yenisini de iç çamaşırsız olarak paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.