Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına yaşamış olduğu sağlık sorunlarından dolayı veda etmek zorunda kalan Aycan Yanaç, sevenlerini derinden üzmüştü. Survivor’dan sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Aycan Yanaç, bir yenisini de iç çamaşırsız olarak paylaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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