- 30 Nis 2022 - 15:57 G: 30 Nis 2022 - 16:05

Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki, yine tepkileri arka arkaya topladı. Mübarek Kadir gecesinde iç çamaşırıyla pozunu paylaşan Aleyna Tilki, ortalığın karışmasına neden oldu. “Senin amacın ne” yorumlarını alan Aleyna Tilki, Instagram’ı ayağa kaldırdı. Böylesini ilk kez paylaşan Aleyna Tilki, adeta sanal linç kurbanı oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı olay yaratan Aleyna Tilki, Türkiye’nin müzik piyasasında birçok ilki gerçekleştirmişti. Şarkıları kadar yaptıkları da konuşulan Aleyna Tilki, 22 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük işlerin altından çok iyi bir şekilde kalkmıştı ama Kadir gecesinde yapmış olduğu iç çamaşırlı pozları milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Nis 2022 - 15:57 Ankara- Yaşam

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