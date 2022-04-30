Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki, yine tepkileri arka arkaya topladı. Mübarek Kadir gecesinde iç çamaşırıyla pozunu paylaşan Aleyna Tilki, ortalığın karışmasına neden oldu. “Senin amacın ne” yorumlarını alan Aleyna Tilki, Instagram’ı ayağa kaldırdı. Böylesini ilk kez paylaşan Aleyna Tilki, adeta sanal linç kurbanı oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay yaratan Aleyna Tilki, Türkiye’nin müzik piyasasında birçok ilki gerçekleştirmişti. Şarkıları kadar yaptıkları da konuşulan Aleyna Tilki, 22 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük işlerin altından çok iyi bir şekilde kalkmıştı ama Kadir gecesinde yapmış olduğu iç çamaşırlı pozları milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.