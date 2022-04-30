Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez…

Her paylaşımı olay yaratan Aleyna Tilki, Türkiye’nin müzik piyasasında birçok ilki gerçekleştirmişti. Şarkıları kadar yaptıkları da konuşulan Aleyna Tilki, 22 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük işlerin altından çok iyi bir şekilde kalkmıştı ama Kadir gecesinde yapmış olduğu iç çamaşırlı pozları milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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