Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir ifşa Acun Medya tarafından yayınladı! İkinci dokunulmazlık yarışının ekranlara geleceği Survivor All Star yarışmasında iletişim ödülü de yayınlanacaktı. Makbule Şakalakoğlu detayı ise Mert Öcal’ın sinir krizlerine gireceğine dair yorumlara neden oldu! İşte milyonları kavganın olacağına işaret eden o ifşa…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan nefessiz mücadele seyircileri ekran başına kilitlemişti. Best Of’ta alınan Kırmızı takım galibiyeti şok etkisi yaratmıştı. Evrim Keklik ise yokluk adasına ve eleme potasına gönderilen isim olmuştu. Peki, ikinci dokunulmazlık nasıl bir ifşayla gündeme geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.