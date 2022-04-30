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30 Nis 2022 - 16:44

Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir ifşa Acun Medya tarafından yayınladı! İkinci dokunulmazlık yarışının ekranlara geleceği Survivor All Star yarışmasında iletişim ödülü de yayınlanacaktı. Makbule Şakalakoğlu detayı ise Mert Öcal’ın sinir krizlerine gireceğine dair yorumlara neden oldu! İşte milyonları kavganın olacağına işaret eden o ifşa…