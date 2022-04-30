- 30 Nis 2022 - 17:03 G: 30 Nis 2022 - 17:13

Masterchef Burcu’yu Gören Tanıyamıyor! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olmuş olan aslen Diyarbakırlı, görünüş olarak Çinlilere benzetilen Burcu Önal, şok üzerine şok yarattı. Görenlerin tanıyamadığı Burcu Önal, bir zamanlar arkadaşlık kurduğu hatta evinde bile yaşadığı Ajda Pekkan’ın kopyası haline geldi. Eski halinden eser bırakmayan Burcu Önal’a “Ne oldu sana Burcu” yorumları yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. olarak ayrılan Burcu Önal, şampiyonluk kupasını kaldıramamıştı ama duruşuyla ve tavırlarıyla gönüllerdeki kupayı kapmıştı. Haklıya hakkını, haksıza ise dersini veren Burcu Önal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu skandal paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! Öyle bir değişim yaşadı ki…

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30 Nis 2022 - 17:03 Antalya- Yaşam

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