Anasayfa/

Foto Galeri/

02 May 2022 - 19:35

Masterchef Burcu’yu Son Halini Görenler Tanıyamadı! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olmuş olan aslen Diyarbakırlı, görünüş olarak Çinlilere benzetilen Burcu Önal, şok üzerine şok yarattı. Görenlerin tanıyamadığı Burcu Önal, bir zamanlar arkadaşlık kurduğu hatta evinde bile yaşadığı Ajda Pekkan’ın kopyası haline geldi. Eski halinden eser bırakmayan Burcu Önal’a “Ne oldu sana Burcu” yorumları yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…