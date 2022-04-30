- 30 Nis 2022 - 21:09

Alişan ve Seda Sayan Birbirine Girdi! “Dalga Mı Geçiyorsun?” Çiçeği Burnundaydı, Soldurup Attılar! Kadırgalı Seda Ortalığı İnim İnim…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Alişan, düğünden sonra birbirine girdi! Zaten kavgalı olan iki isim, yaşanan son olayla birlikte bıçaklarını çektiler. “Kadırgalı” olarak bilinen Seda Sayan, iddialara göre Alişan’a “Dalga mı geçiyorsun” dedi ve ipler koptu! Çiçeği burnunda olan Seda Sayan’ın çiçeğini soldurup attılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7. kez “Evet” dediğini duyurmuştu. Büyük bir aşkla evlenen Seda Sayan, kısa bir süre önce dünya evine girmişti. 7 Mayıs’ta yeniden Prag’ta düğün yapacak olan Seda Sayan’a Alişan’dan gelen hamle ise milyonların ağzını açık bıraktı! Öyle bir şey yaptı ki, kılıçlar kınından çekildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Nis 2022 - 21:09 Ankara- Yaşam

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