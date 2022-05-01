Survivor Sude, Mert Öcal Aşkını Bitirdi! Dışarda Yaptıklarını Öğrendi! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başladığı gibi bitti. Skandalla başlayan Mert – Sude aşkı; skandal bir şekilde bitti! Sude Burcu’nun Mert Öcal’a tekmeyi bastığına dair yorumlar yapılırken; adını duymamak istemesi gözlerden kaçmadı! Bunun üzerine binlerce kişi “Aldatıldığını yeni anlıyor” yorumlarını arka arkaya aldı! İşte Acun Medya’yı karıştıran o ayrılık…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için mücadelede eden iki takımdan kazanan taraf Kırmızılar olmuştu. Birkaç bölüm önce yaşanan bir durumsa Sude Burcu’nın Mert Öcal’ın adını duymaya dayanamadığını gösterdi. Uzun süredir ayrı olan Sude Burcu ve Mert Öcal, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.