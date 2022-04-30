- 30 Nis 2022 - 21:09

Survivor Sude, Mert Öcal’a Tekmeyi Bastı! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başladığı gibi bitti. Skandalla başlayan Mert – Sude aşkı; skandal bir şekilde bitti! Sude Burcu’nun Mert Öcal’a tekmeyi bastığına dair yorumlar yapılırken; adını duymamak istemesi gözlerden kaçmadı! Bunun üzerine binlerce kişi “Aldatıldığını yeni anlıyor” yorumlarını arka arkaya aldı! İşte Acun Medya’yı karıştıran o ayrılık…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için mücadelede eden iki takımdan kazanan taraf Kırmızılar olmuştu. Birkaç bölüm önce yaşanan bir durumsa Sude Burcu’nın Mert Öcal’ın adını duymaya dayanamadığını gösterdi. Uzun süredir ayrı olan Sude Burcu ve Mert Öcal, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Nis 2022 - 21:09 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun… mask
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun…
Survivor’da Aşk Skandalları Bitmek Bilmiyor! Kimin Eli Kimin Cebinde… Nisa, Barış, Mert, Sude Derken Kimse O İsimleri Görmemiş! Meğer… mask
Survivor’da Aşk Skandalları Bitmek Bilmiyor! Kimin Eli Kimin Cebinde… Nisa, Barış, Mert, Sude Derken Kimse O İsimleri Görmemiş! Meğer…
Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… mask
Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki…
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Medya Tarafından “Kovuldu!” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Medya Tarafından “Kovuldu!” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti…
Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla… mask
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla…
Acun Ilıcalı’dan Kahreden Korkutucu Haber! Akıllarda Soru İşaretiydi, Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer Acun Ilıcalı… mask
Acun Ilıcalı’dan Kahreden Korkutucu Haber! Akıllarda Soru İşaretiydi, Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer Acun Ilıcalı…
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hazin Son Yazıldı… Acun Ilıcalı Gözlerinin İçine Baka Baka… mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hazin Son Yazıldı… Acun Ilıcalı Gözlerinin İçine Baka Baka…
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Tekmeyi Bastı! Adayı Bıraktı; Evine Gidiyor, İstanbul Bileti Eline Verildi! Acun Ilıcalı İkna Edemedi... mask
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Tekmeyi Bastı! Adayı Bıraktı; Evine Gidiyor, İstanbul Bileti Eline Verildi! Acun Ilıcalı İkna Edemedi...
Survivor Adem’in Survivor’dan Kazandığı Haftalık Para Beyin Yaktı! Banka Hesabı Coştukça Coşuyor; Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! mask
Survivor Adem’in Survivor’dan Kazandığı Haftalık Para Beyin Yaktı! Banka Hesabı Coştukça Coşuyor; Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan ve Seda Sayan Birbirine Girdi! “Dalga Mı Geçiyorsun?” Çiçeği Burnundaydı, Soldurup Attılar! Kadırgalı Seda Ortalığı İnim İnim… mask
Alişan ve Seda Sayan Birbirine Girdi! “Dalga Mı Geçiyorsun?” Çiçeği Burnundaydı, Soldurup Attılar! Kadırgalı Seda Ortalığı İnim İnim…
Yasak Elma Dizisinin Tutuklu Kalınan Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi… mask
Yasak Elma Dizisinin Tutuklu Kalınan Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi…
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun… mask
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun…
Survivor’da Aşk Skandalları Bitmek Bilmiyor! Kimin Eli Kimin Cebinde… Nisa, Barış, Mert, Sude Derken Kimse O İsimleri Görmemiş! Meğer… mask
Survivor’da Aşk Skandalları Bitmek Bilmiyor! Kimin Eli Kimin Cebinde… Nisa, Barış, Mert, Sude Derken Kimse O İsimleri Görmemiş! Meğer…
Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Kocasına Resti Çekti! Minicik, Dapdar Elbisesiyle 59 Yaşında Fizik Şov Yaptı! Cici Baba Krizinin Ardından… mask
Seda Sayan, 25 Yaş Küçük Kocasına Resti Çekti! Minicik, Dapdar Elbisesiyle 59 Yaşında Fizik Şov Yaptı! Cici Baba Krizinin Ardından…
Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… mask
Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki…
Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez… mask
Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez…
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç’un Beynine Kan Sıçrayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor… mask
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Kalça Dansıyla Nefesleri Kesti! Oğuzhan Koç’un Beynine Kan Sıçrayacak! “Biraz Edep!” Twitter Yıkılıyor…
Masterchef Jürisiyle Acun Ilıcalı İşini Bitirdi! Sadece Mehmet Şef Değil, Hepsi Gidiyor! O İsimlerle Rekor Anlaşma İmzalandı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Jürisiyle Acun Ilıcalı İşini Bitirdi! Sadece Mehmet Şef Değil, Hepsi Gidiyor! O İsimlerle Rekor Anlaşma İmzalandı! Neler Oluyor?
Masterchef Burcu’yu Gören Tanıyamıyor! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!” mask
Masterchef Burcu’yu Gören Tanıyamıyor! Ajda Pekkan’ın Yan Çarı, Adeta Kopyası… Eski Halinden Eser Yok! “Ne Oldu Sana Burcu!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinin Tutuklu Kalınan Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi… mask
Yasak Elma Dizisinin Tutuklu Kalınan Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi…
Survivor Sude, Mert Öcal’a Tekmeyi Bastı! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık… mask
Survivor Sude, Mert Öcal’a Tekmeyi Bastı! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık…
Alişan ve Seda Sayan Birbirine Girdi! “Dalga Mı Geçiyorsun?” Çiçeği Burnundaydı, Soldurup Attılar! Kadırgalı Seda Ortalığı İnim İnim… mask
Alişan ve Seda Sayan Birbirine Girdi! “Dalga Mı Geçiyorsun?” Çiçeği Burnundaydı, Soldurup Attılar! Kadırgalı Seda Ortalığı İnim İnim…
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun… mask
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun…
Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez… mask
Aleyna Tilki Kadir Gecesinde Çamaşırıyla Poz Verince Ortalık Karıştı! “Senin Amacın Ne!” Instagram Ayağa Kalktı; Böylesi İlk Kez…
Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki… mask
Survivor Ayvan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Nefesleri Kesti! “Ne Fizik Varmış Sende!” Minicik Eteğiyle Öyle Pozlar Verdi Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status