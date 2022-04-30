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30 Nis 2022 - 21:09

Survivor Sude, Mert Öcal’a Tekmeyi Bastı! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başladığı gibi bitti. Skandalla başlayan Mert – Sude aşkı; skandal bir şekilde bitti! Sude Burcu’nun Mert Öcal’a tekmeyi bastığına dair yorumlar yapılırken; adını duymamak istemesi gözlerden kaçmadı! Bunun üzerine binlerce kişi “Aldatıldığını yeni anlıyor” yorumlarını arka arkaya aldı! İşte Acun Medya’yı karıştıran o ayrılık…