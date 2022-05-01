- 01 May 2022 - 04:49

Yasak Elma Dizisinin BaşRol Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir veda yaşanacak! Sezon finaline doğru yaprak dökümünün başladığı Yasak Elma dizisinden seyircilerin tutuklu kaldığı ve çok beğendiği bir ismin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin arka arkaya geldiği anlarda ise senarist ve yapımcının çok zor bir duruma düştüğü düşünülmeye başlandı! İşte çıkışı eline verilen o oyuncu…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümde bir vedanın ekranlara geleceği gözler önüne serilirken; çok sevilen bir oyuncunun gidecek olması ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 04:49 Ankara- Yaşam

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