Yasak Elma Dizisinin BaşRol Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir veda yaşanacak! Sezon finaline doğru yaprak dökümünün başladığı Yasak Elma dizisinden seyircilerin tutuklu kaldığı ve çok beğendiği bir ismin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin arka arkaya geldiği anlarda ise senarist ve yapımcının çok zor bir duruma düştüğü düşünülmeye başlandı! İşte çıkışı eline verilen o oyuncu…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümde bir vedanın ekranlara geleceği gözler önüne serilirken; çok sevilen bir oyuncunun gidecek olması ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.