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01 May 2022 - 04:49

Yasak Elma Dizisinin BaşRol Oyuncusu Gönderildi! Tepkiler Yağıyor; Senarist ve Yapımcı Zor Durumda! Çıkışı Eline Verildi…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir veda yaşanacak! Sezon finaline doğru yaprak dökümünün başladığı Yasak Elma dizisinden seyircilerin tutuklu kaldığı ve çok beğendiği bir ismin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin arka arkaya geldiği anlarda ise senarist ve yapımcının çok zor bir duruma düştüğü düşünülmeye başlandı! İşte çıkışı eline verilen o oyuncu…