Hande Erçel 3 Milyon Liranın Önünde Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı! “Kerem Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alarak ününe ün katan Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamıştı. Kısa bir süre önce ayrılma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, başka tenlerde aşkı bulmuşlardı. Kerem Bürsin’in oyuncu ve model olan sevgilisi Stephanie Cayo’yla bir aşka yelken açmıştı. Hande Erçel ise başarılı oyuncu Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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