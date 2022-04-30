- 30 Nis 2022 - 21:10

Hande Erçel 3 Milyon Liranın Önünde Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı! “Kerem Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in muhteşem pozu sosyal medyayı salladı! 3 milyon liranın önünde fizik şov yapan Hande Erçel, incecik belini ve kusursuz fiziğini kanıtladı! Binlerce kişi ise Hande Erçel’in eski sevgilisine gönderme yaparak; “Kerem ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte Hande Erçel’in tek karesinin 3 milyon lira olan o pozu…

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alarak ününe ün katan Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamıştı. Kısa bir süre önce ayrılma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, başka tenlerde aşkı bulmuşlardı. Kerem Bürsin’in oyuncu ve model olan sevgilisi Stephanie Cayo’yla bir aşka yelken açmıştı. Hande Erçel ise başarılı oyuncu Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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30 Nis 2022 - 21:10 Ankara- Yaşam

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