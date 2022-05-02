Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı’dan Hayatının Teklifi Geldi! Acun Medya'da Kadrolu Çalışan Oldu! Paraya Para Demeyecek! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha altın harflerle duyuran Nisa Bölükbaşı, sosyal medyayı sallayan bir iddiayla gündeme geldi. Acun Medya’dan ve Acun Ilıcalı’dan hayatının teklifini aldığı konuşulan Nisa Bölükbaşı, resmen kadrolu çalışan oldu! Paraya para demeyecek olan Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına bile gerek kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor 2020 döneminde de yarışmada yer alan Nisa Bölükbaşı, sempatik ve sevimli halleriyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın inanılmaz bir yetenek olduğunu bir kez daha gören Acun Ilıcalı ise hayatının teklifini resmen sundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.