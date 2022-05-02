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02 May 2022 - 20:00

Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı’dan Hayatının Teklifi Geldi! Acun Medya'da Kadrolu Çalışan Oldu! Paraya Para Demeyecek! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha altın harflerle duyuran Nisa Bölükbaşı, sosyal medyayı sallayan bir iddiayla gündeme geldi. Acun Medya’dan ve Acun Ilıcalı’dan hayatının teklifini aldığı konuşulan Nisa Bölükbaşı, resmen kadrolu çalışan oldu! Paraya para demeyecek olan Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına bile gerek kalmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…