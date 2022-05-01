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01 May 2022 - 09:20

Survivor’da Acun Ilıcalı Tüm Kadın Yarışmacılara Resti Çekti! “Yapanın Sonu Diskalifiye Olur” Dedi, Ortalık İnledi! Tek Tek Çekilebilirler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı büyük resti çekti. Tüm kadın yarışmacıları karşısına alan Acun Ilıcalı, hepsini tek tek uyardı. Bir kez bile bu hataya düşenin sonunun diskalifiye olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, ortalığın inlemesine neden oldu. Birçok kişi ise gelen son dakika kuralıyla birlikte; yarışmadan çekilebileceklerini dile getirdi. Peki, Acun Ilıcalı, kadın yarışmacılara nasıl bir uyarıda bulundu?