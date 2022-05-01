- 01 May 2022 - 09:20

Survivor’da Acun Ilıcalı Tüm Kadın Yarışmacılara Resti Çekti! “Yapanın Sonu Diskalifiye Olur” Dedi, Ortalık İnledi! Tek Tek Çekilebilirler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı büyük resti çekti. Tüm kadın yarışmacıları karşısına alan Acun Ilıcalı, hepsini tek tek uyardı. Bir kez bile bu hataya düşenin sonunun diskalifiye olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, ortalığın inlemesine neden oldu. Birçok kişi ise gelen son dakika kuralıyla birlikte; yarışmadan çekilebileceklerini dile getirdi. Peki, Acun Ilıcalı, kadın yarışmacılara nasıl bir uyarıda bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan iletişim ve ikinci dokunulmazlık oyununun sahibi Mavi takım olmuştu. Barış Murat Yağcı ise potaya gönderilen isim olmuştu. Konseyden hemen sonra tüm kadın yarışmacıları yanına çağıran Acun Ilıcalı tek tek resti çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 09:20 Ankara- Yaşam

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