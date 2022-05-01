Gönül Dağı Dizisine Meryem Giriş Yaptı! Kaosa, Kıyamete Hazır Olun; Rıfat’ın Seçimi Sinirleri Zıplatacak! Her Şey Tuz Buz…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda skandal olayın yaşanmasına ramak var! Sevilay Gültekin’in hayat verdiği Meryem karakterinin diziye yeniden dönüş yaptığı görüldü! İmkansız denilen ne varsa yakıp yıkan Meryem’in kaosu ve kıyameti de yanında getirdi. Rıfat’ın seçim yapması gereken anlarda ise seyirciler sinir krizlerine girecek! Her şeyi tuz buz eden bu gelişme şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümün farklı farklı duygular yaşatan Gönül Dağı dizisinin Rıfat cephesinde yaşanan gelişmeler, şok içerisinde bıraktı. Peki, Gönül Dağı dizisine Meryem nasıl bir giriş yapacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.