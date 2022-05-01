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01 May 2022 - 09:42

Gönül Dağı Dizisine Meryem Giriş Yaptı! Kaosa, Kıyamete Hazır Olun; Rıfat’ın Seçimi Sinirleri Zıplatacak! Her Şey Tuz Buz…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda skandal olayın yaşanmasına ramak var! Sevilay Gültekin’in hayat verdiği Meryem karakterinin diziye yeniden dönüş yaptığı görüldü! İmkansız denilen ne varsa yakıp yıkan Meryem’in kaosu ve kıyameti de yanında getirdi. Rıfat’ın seçim yapması gereken anlarda ise seyirciler sinir krizlerine girecek! Her şeyi tuz buz eden bu gelişme şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…