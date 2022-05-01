Survivor Hayatı Biten Yağmur Banda Minicik Şortuyla Sıcak Bastırdı! Batuhan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Sevgilisi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Yağmur Banda, minicik şortuyla nefesleri kesti! Sıcakları bastıran başarılı yarışmacının Survivor All Star’da Batuhan Karacakaya’yla aşk yaşadığı konuşuluyordu ama sevgilisi öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte Survivor Yağmur Banda’dan gelen o şok paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ikinci kez katılan Yağmur Banda, gönüllerde şampiyon olmuştu. Sevenin olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Yağmur Banda’nın elenmesi sosyal medyada büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Binlerce “Kurtulduk” yorumunu alan Yağmur Banda ise sessizliğini Gökhan Keser’in vedasında bozmuş ve tepkileri yeniden almıştı. Şimdi ise minicik bir şort giyerek; kalça dekolteli pozuyla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.