Survivor Hayatı Biten Yağmur Banda Minicik Şortuyla Sıcak Bastırdı! Batuhan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Sevgilisi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına ikinci kez katılan Yağmur Banda, gönüllerde şampiyon olmuştu. Sevenin olduğu kadar sevmeyeninde olduğu Yağmur Banda’nın elenmesi sosyal medyada büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Binlerce “Kurtulduk” yorumunu alan Yağmur Banda ise sessizliğini Gökhan Keser’in vedasında bozmuş ve tepkileri yeniden almıştı. Şimdi ise minicik bir şort giyerek; kalça dekolteli pozuyla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!