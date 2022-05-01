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01 May 2022 - 10:27

48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızları Çatlattı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Görenler “Hiç Giymeseydin!” Diyor! Oğlu Bu Kez Çıldıracak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, 48 yaşında olmasına rağmen nefesleri kesti! 18’lik genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı, bir bakanı bir daha baktırdı. Giydiği kıyafetle tepkileri toplayan Songül Karlı’ya ise “Hiç giyinmeseydin” yorumları yapıldı! Oğlunun bu kez çıldıracağına hatta çok sinirleneceğine dair düşüncelerde sosyal medyada yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…