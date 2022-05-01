- 01 May 2022 - 10:27 G: 01 May 2022 - 10:32

48’lik Songül Karlı 18’lik Genç Kızları Çatlattı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Görenler “Hiç Giymeseydin!” Diyor! Oğlu Bu Kez Çıldıracak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, 48 yaşında olmasına rağmen nefesleri kesti! 18’lik genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı, bir bakanı bir daha baktırdı. Giydiği kıyafetle tepkileri toplayan Songül Karlı’ya ise “Hiç giyinmeseydin” yorumları yapıldı! Oğlunun bu kez çıldıracağına hatta çok sinirleneceğine dair düşüncelerde sosyal medyada yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Cesur tarzıyla ve duruşuyla milyonların beğenisini toplayan Songül Karlı, sosyal medya üzerinden güzelliğini kanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız askısı uygulatan Songül Karlı, değişimiyle sosyal medyayı sallamıştı. Bir anda 10 yaş gençleşen Songül Karlı’nın derin göğüs dekolteli pozları ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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