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01 May 2022 - 10:56

Acun Ilıcalı ve Hadise Arasında Savaş Başladı! Hadise’den Öyle Bir Darbe Geldi Ki, Acun Ilıcalı’nın Feleği Şaşacak! Rakip Kanalda, Rakip Olarak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Hadise arasında iddialara göre büyük bir savaş başladı! Acun Ilıcalı’ya gelen Hadise darbesi sosyal medyada “Acun’un feleği şaşacak” yorumlarına neden oldu! Peki, neler oluyor?