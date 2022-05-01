01 May 2022 - 10:56 Güncelleme: 01 May 2022 - 11:05
Acun Ilıcalı ve Hadise Arasında Savaş Başladı! Hadise’den Öyle Bir Darbe Geldi Ki, Acun Ilıcalı’nın Feleği Şaşacak! Rakip Kanalda, Rakip Olarak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Hadise arasında iddialara göre büyük bir savaş başladı! Acun Ilıcalı’ya gelen Hadise darbesi sosyal medyada “Acun’un feleği şaşacak” yorumlarına neden oldu! Peki, neler oluyor?
O Ses Türkiye’nin yıllarca jürisi olarak oturan Hadise, geçtiğimiz yıl ekranlara gelen sezonda yer almayınca tepkilere neden olmuştu. Hadise’siz O Ses Türkiye’nin anlamı olmadığını dile getiren seyircilere güzel haber geldi ama TV8’in rakip kanalından! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.