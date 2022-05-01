Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Finale Gümbür Gümbür Geliyor! Bir Yanda Ali Komiser, Bir Yanda Çoban’ın Kızı… İmzalar Atıldı!

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yakın zamanda yayınlanacak olan final bölümü için seyircilere büyük bir sürpriz hazırlanmaya başlandı! Dizinin unutulmaz isimleriyle final yapacak olan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş ve Ali Komiser karakterleri için çalışmalar imzalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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