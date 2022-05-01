Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Finale Gümbür Gümbür Geliyor! Bir Yanda Ali Komiser, Bir Yanda Çoban’ın Kızı… İmzalar Atıldı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinin finali için hazırlıklar başladı. Zeliş karakteriyle tüm Türkiye’ye adını duyuran Yüsra Geyik, iddialara göre final bölümünde Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali Komiser’le birlikte giriş yapacaklar! Gümbür gümbür giriş yapan iki isim; imzaları çoktan attı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yakın zamanda yayınlanacak olan final bölümü için seyircilere büyük bir sürpriz hazırlanmaya başlandı! Dizinin unutulmaz isimleriyle final yapacak olan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş ve Ali Komiser karakterleri için çalışmalar imzalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.