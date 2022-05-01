Survivor Mert’in Aldattığı Makbule’nin Mesajı Survivor’u İnletti! Sude Burcu Renkten Renge Girecek; Nisa Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal’ın eski sevgilisi olan ve yarışmada Sude Burcu’yla aldattığı ortaya çıkan Makbule Şakalakoğlu, Survivor’u inletti. Sude Burcu’nun renkten renge gireceği konuşulmaya başladı! Peki, Nisa Bölükbaşı neler yaptı?
Survivor’da Nisa Bölükbaşı, en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’na Mert Öcal’ın “Seninle evleneceğiz, çocuklarımız olacak” dediğini açıklamış. Sude Burcu ise yasak aşkı bildiğini açıklamış ve Mert Öcal’dan vazgeçmeyeceğini duyurmuştu. Makbule Şakalakoğlu ise öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.