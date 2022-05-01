Survivor Mert’in Aldattığı Makbule’nin Mesajı Survivor’u İnletti! Sude Burcu Renkten Renge Girecek; Nisa Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Survivor’da Nisa Bölükbaşı, en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’na Mert Öcal’ın “Seninle evleneceğiz, çocuklarımız olacak” dediğini açıklamış. Sude Burcu ise yasak aşkı bildiğini açıklamış ve Mert Öcal’dan vazgeçmeyeceğini duyurmuştu. Makbule Şakalakoğlu ise öyle bir şey yaptı ki…

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