- 01 May 2022 - 12:38 G: 01 May 2022 - 12:49

Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kan Donduran İtiraf Geldi! Gerçekler Ortaya Çıktı; Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer Survivor’dan Önce Barış…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı’dan kan donduran itiraflar peş peşe geldi! Gerçekleri ortaya çıkaran bu sözler gündemi salladı geçti. Perde arkasının tüyler ürpertici olduğu gözler önüne gelirken; Survivor öncesinde yaşanan kabus gibi olay sevenlerini gözyaşlarına boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 sezonunda Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşayan Yağcı, All Star’a ise yalnız olarak katılmıştı. Nisa Bölükbaşı, Yağcı’yla ayrılma nedenlerini kıskançlık olarak açıklamış ve daha sonra kendisine Barış Murat Yağcı’nın şiddet uyguladığını duyurmuştu. Psikolojik sorunlar yaşadığı bilinen Barış Murat Yağcı kan donduran itirafıyla tüyleri ürpertti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 12:38 Ankara- Yaşam

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