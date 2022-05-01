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01 May 2022 - 13:04

Hadise’nin Gelinliği Fiyatı İfşa Edildi! Mehmet Dinçerler Servetinin Yarısından Çoğunu Kasaya Bırakıp Çıktı! El Kol Titriyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! Mehmet Dinçerler’in servetinin yarısından çoğunu verdiği konuşulan gelinliğin fiyatı milyonların mosmor olmasına neden oldu. İddialar hakkında birçok sosyal medya kullanıcısı ise esprili bir dille; “Serveti bitmiş adamın” yorumlarına bulundu! İşte milyonların elini kolunu titreten gelinliğin fiyatı…