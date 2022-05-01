Hadise’nin Gelinliği Fiyatı İfşa Edildi! Mehmet Dinçerler Servetinin Yarısından Çoğunu Kasaya Bırakıp Çıktı! El Kol Titriyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! Mehmet Dinçerler’in servetinin yarısından çoğunu verdiği konuşulan gelinliğin fiyatı milyonların mosmor olmasına neden oldu. İddialar hakkında birçok sosyal medya kullanıcısı ise esprili bir dille; “Serveti bitmiş adamın” yorumlarına bulundu! İşte milyonların elini kolunu titreten gelinliğin fiyatı…
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hadise’nin dün akşam saatlerinde özel konuklarla birlikte dünya evine girdiği gündeme düştü. Konukların hepsini tek tek uyaran Hadise ve Mehmet Dinçerler’in konukların kural dışı paylaşım yapması ise evlilik törenini gözler önüne serdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.