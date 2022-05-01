Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Bikinisiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Arife Günü Yapılmaz Ki Bu!” Kusursuz Fiziğiyle Akılları Uçurdu…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, bir bakanı bir daha baktırdı! Ortalığı yangın yerine çeviren Cansu Dere’ye hayranları ise “Aride gününde bu yapılmaz ki” yorumlarında bulundu! Kusursuz fiziğini kanıtlayan güzel isim şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yakın zamanda final yapacağı biliniyor. Dizinin bitişiyle birlikte yeni bir projede bulunacak olan Cansu Dere, beyaz bikinili paylaşımıyla gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.