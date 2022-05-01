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01 May 2022 - 13:57

Survivor All Star’da 3. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sinirden Çılgına Dönecek; Önce Mavi, Sonra Kırmızı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı ardası kesilmek nedir bilmedi. 3. Dokunulmazlık oyununun ifşa edildiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın sinirden deliye döneceğine dair yorumlar yapıldı! Önce Kırmızı takımın kazandığı ilk dokunulmazlık oyununun ardından ikinci dokunulmazlık ise Mavi takımda bulunmuştu. Peki, Survivor All Star yarışmasının kazananı kim olacak?