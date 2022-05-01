- 01 May 2022 - 13:57 G: 01 May 2022 - 14:22

Survivor All Star’da 3. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sinirden Çılgına Dönecek; Önce Mavi, Sonra Kırmızı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı ardası kesilmek nedir bilmedi. 3. Dokunulmazlık oyununun ifşa edildiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın sinirden deliye döneceğine dair yorumlar yapıldı! Önce Kırmızı takımın kazandığı ilk dokunulmazlık oyununun ardından ikinci dokunulmazlık ise Mavi takımda bulunmuştu. Peki, Survivor All Star yarışmasının kazananı kim olacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kazanan takım Mavi takım olmuştu. Potaya giden isimse Barış Murat Yağcı olmuştu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına gidecek olan üçüncü isimde ortaya çıkmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 May 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti…
Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer… mask
Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer…
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kan Donduran İtiraf Geldi! Gerçekler Ortaya Çıktı; Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer Survivor’dan Önce Barış… mask
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kan Donduran İtiraf Geldi! Gerçekler Ortaya Çıktı; Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer Survivor’dan Önce Barış…
Survivor Mert’in Aldattığı Makbule’nin Mesajı Survivor’u İnletti! Sude Burcu Renkten Renge Girecek; Nisa Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Mert’in Aldattığı Makbule’nin Mesajı Survivor’u İnletti! Sude Burcu Renkten Renge Girecek; Nisa Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor Hayatı Biten Yağmur Banda Minicik Şortuyla Sıcak Bastırdı! Batuhan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Sevgilisi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Hayatı Biten Yağmur Banda Minicik Şortuyla Sıcak Bastırdı! Batuhan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Sevgilisi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor’da Acun Ilıcalı Tüm Kadın Yarışmacılara Resti Çekti! “Yapanın Sonu Diskalifiye Olur” Dedi, Ortalık İnledi! Tek Tek Çekilebilirler… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Tüm Kadın Yarışmacılara Resti Çekti! “Yapanın Sonu Diskalifiye Olur” Dedi, Ortalık İnledi! Tek Tek Çekilebilirler…
Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı’dan Hayatının Teklifi! Kadrolu Çalışan Oldu; Paraya Para Demeyecek! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı… mask
Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı’dan Hayatının Teklifi! Kadrolu Çalışan Oldu; Paraya Para Demeyecek! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı…
Survivor Sude, Mert Öcal Aşkını Bitirdi! Dışarda Yaptıklarını Öğrendi! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık… mask
Survivor Sude, Mert Öcal Aşkını Bitirdi! Dışarda Yaptıklarını Öğrendi! Adının Zikredilmesini Bile İstemiyor; “Aldatıldığını Yeni Fark Etti!” Acun Medya Karışık…
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun… mask
Survivor’da İkinci Dokunulmazlık Acun Medya Tarafından İfşa Edildi! Makbule Şakalakoğlu Detayı Mert Öcal’ı Delirtecek! Kavgaya Hazır Olun…
Survivor’da Aşk Skandalları Bitmek Bilmiyor! Kimin Eli Kimin Cebinde… Nisa, Barış, Mert, Sude Derken Kimse O İsimleri Görmemiş! Meğer… mask
Survivor’da Aşk Skandalları Bitmek Bilmiyor! Kimin Eli Kimin Cebinde… Nisa, Barış, Mert, Sude Derken Kimse O İsimleri Görmemiş! Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude’nin Yarışma Hayatı Bitti; Acun Evine Gönderdi! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası… mask
Survivor Sude’nin Yarışma Hayatı Bitti; Acun Evine Gönderdi! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti…
Hande Erçel Twitter’da Dalga Konusu Oldu! “Yürüyor Mu Hande?” Sanal Linç Kurbanı Oldu; 8,9 Şiddetinde Yorumlar Arka Arkaya… mask
Hande Erçel Twitter’da Dalga Konusu Oldu! “Yürüyor Mu Hande?” Sanal Linç Kurbanı Oldu; 8,9 Şiddetinde Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer… mask
Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer…
Alişan ve Buse Varol Arasında Kıyamet Koptu! Her Şey Bitti, “Ya O Ya Ben” Dedi, Aileler Araya Girdi! Tek Bir Detay Gerçekleri Ele Verdi… mask
Alişan ve Buse Varol Arasında Kıyamet Koptu! Her Şey Bitti, “Ya O Ya Ben” Dedi, Aileler Araya Girdi! Tek Bir Detay Gerçekleri Ele Verdi…
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Bikinisiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Arife Günü Yapılmaz Ki Bu!” Kusursuz Fiziğiyle Akılları Uçurdu… mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Bikinisiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Arife Günü Yapılmaz Ki Bu!” Kusursuz Fiziğiyle Akılları Uçurdu…
Hadise’nin Gelinliği Fiyatı İfşa Edildi! Mehmet Dinçerler Servetinin Yarısından Çoğunu Kasaya Bırakıp Çıktı! El Kol Titriyor… mask
Hadise’nin Gelinliği Fiyatı İfşa Edildi! Mehmet Dinçerler Servetinin Yarısından Çoğunu Kasaya Bırakıp Çıktı! El Kol Titriyor…
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kan Donduran İtiraf Geldi! Gerçekler Ortaya Çıktı; Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer Survivor’dan Önce Barış… mask
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Kan Donduran İtiraf Geldi! Gerçekler Ortaya Çıktı; Perde Arkası Tüyleri Ürpertti! Meğer Survivor’dan Önce Barış…
Survivor Mert’in Aldattığı Makbule’nin Mesajı Survivor’u İnletti! Sude Burcu Renkten Renge Girecek; Nisa Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Survivor Mert’in Aldattığı Makbule’nin Mesajı Survivor’u İnletti! Sude Burcu Renkten Renge Girecek; Nisa Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Finale Gümbür Gümbür Geliyor! Bir Yanda Ali Komiser, Bir Yanda Çoban’ın Kızı… İmzalar Atıldı! mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Finale Gümbür Gümbür Geliyor! Bir Yanda Ali Komiser, Bir Yanda Çoban’ın Kızı… İmzalar Atıldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı; “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti, Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı… mask
Yasak Elma Dizisinde Eda Ece Çileden Çıktı; “Artık Yeter!” Dedi! Restini Çekti, Dizinin Erken Finali Muhtemel! Yapım, Set Karıştı…
Survivor Sude’nin Yarışma Hayatı Bitti; Acun Evine Gönderdi! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası… mask
Survivor Sude’nin Yarışma Hayatı Bitti; Acun Evine Gönderdi! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti…
Ayçiçek Yağına Yeni Zam Kriz Çıkaracak! Bugün Son İndirimli Alışınız Olabilir; Ne 50 Lira, Ne 100 Lira… Etiketler Değişmeye Başladı! mask
Ayçiçek Yağına Yeni Zam Kriz Çıkaracak! Bugün Son İndirimli Alışınız Olabilir; Ne 50 Lira, Ne 100 Lira… Etiketler Değişmeye Başladı!
Hande Erçel Twitter’da Dalga Konusu Oldu! “Yürüyor Mu Hande?” Sanal Linç Kurbanı Oldu; 8,9 Şiddetinde Yorumlar Arka Arkaya… mask
Hande Erçel Twitter’da Dalga Konusu Oldu! “Yürüyor Mu Hande?” Sanal Linç Kurbanı Oldu; 8,9 Şiddetinde Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer… mask
Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status