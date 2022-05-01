Survivor All Star’da 3. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sinirden Çılgına Dönecek; Önce Mavi, Sonra Kırmızı… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşaların ardı ardası kesilmek nedir bilmedi. 3. Dokunulmazlık oyununun ifşa edildiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın sinirden deliye döneceğine dair yorumlar yapıldı! Önce Kırmızı takımın kazandığı ilk dokunulmazlık oyununun ardından ikinci dokunulmazlık ise Mavi takımda bulunmuştu. Peki, Survivor All Star yarışmasının kazananı kim olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kazanan takım Mavi takım olmuştu. Potaya giden isimse Barış Murat Yağcı olmuştu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına gidecek olan üçüncü isimde ortaya çıkmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.