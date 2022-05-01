Alişan ve Buse Varol Arasında Kıyamet Koptu! Her Şey Bitti, “Ya O Ya Ben” Dedi, Aileler Araya Girdi! Tek Bir Detay Gerçekleri Ele Verdi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’la yeniden tartışma yaşadıkları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında kıyametin koptuğu iddia edilirken; Buse Varol’un ise “Ya o ya ben” dediği konuşulmaya başlandı. Ailelerin araya girmesiyle birlikte büyük şoku yaşatan Buse Varol hakkında atılan tek bir yorumsa gerçekleri ele verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlayan Alişan ve Buse Varol, boşanma iddialarıyla anılmaya başlamıştı. İkilinin yine büyük bir tartışma içerisinde bulunduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.