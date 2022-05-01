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01 May 2022 - 14:28

Alişan ve Buse Varol Arasında Kıyamet Koptu! Her Şey Bitti, “Ya O Ya Ben” Dedi, Aileler Araya Girdi! Tek Bir Detay Gerçekleri Ele Verdi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’la yeniden tartışma yaşadıkları gündeme bomba gibi düştü. Aralarında kıyametin koptuğu iddia edilirken; Buse Varol’un ise “Ya o ya ben” dediği konuşulmaya başlandı. Ailelerin araya girmesiyle birlikte büyük şoku yaşatan Buse Varol hakkında atılan tek bir yorumsa gerçekleri ele verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…