Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada dikkatleri üzerine çeken isimlerden biriside Sude Burcu olmuştu. Performansı düşük olsa bile potaya gönderilmeyen Sude Burcu’nun skandal özel hayatı patlak verdiğinde ise seyirciler Sude Burcu’nun diskalifiye edilmesini istemişti ama bu da gerçekleşmemişti. Şimdi ise Sude Burcu ve Acun Ilıcalı arasındaki gerçek dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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