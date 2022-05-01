Survivor Skandal Torpil; Sude Burcu ve Acun Ilıcalı Arasındaki Gerçek… Acun Medya Sır Gibi Saklıyordu; Fena Patlak Verdi! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük torpil skandalı patlak verdi! Sude Burcu ve Acun Ilıcalı arasındaki gerçeği Acun Medya tam tamına 4 aydır saklıyordu ama fena patlak verildi! İkili arasında yaşanan olaylar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmada dikkatleri üzerine çeken isimlerden biriside Sude Burcu olmuştu. Performansı düşük olsa bile potaya gönderilmeyen Sude Burcu’nun skandal özel hayatı patlak verdiğinde ise seyirciler Sude Burcu’nun diskalifiye edilmesini istemişti ama bu da gerçekleşmemişti. Şimdi ise Sude Burcu ve Acun Ilıcalı arasındaki gerçek dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.