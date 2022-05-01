Hande Erçel Twitter’da Dalga Konusu Oldu! “Yürüyor Mu Hande?” Sanal Linç Kurbanı Oldu; 8,9 Şiddetinde Yorumlar Arka Arkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen dalga konusu oldu! Binlerce kişiden “Yürüyor mu Hande”, “Bir özelliği olmalı” yorumlarını alan Hande Erçel, sanal linç kurbanı oldu! 8,9 şiddetinde yorumları arka arkaya alan Hande Erçel, milyonların ağzını açık bıraktı! Peki, Hande Erçel neden linç üzerine linç yedi?
Her sözü, her paylaşımı olay yaratan Hande Erçel, kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la aşk iddialarını doğrulamıştı. Kısa bir süre önce kardeşi Gamze Erçel’le vakit geçiren Hande Erçel’in üzerindeki gömlek çok beğenilmişti. Fiyatı hakkında bir araştırma yapan sevenleri ise şok üzerine şok yaşadı! Meğer bir gömleğin fiyatı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.