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01 May 2022 - 15:56

Hande Erçel Twitter’da Dalga Konusu Oldu! “Yürüyor Mu Hande?” Sanal Linç Kurbanı Oldu; 8,9 Şiddetinde Yorumlar Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen dalga konusu oldu! Binlerce kişiden “Yürüyor mu Hande”, “Bir özelliği olmalı” yorumlarını alan Hande Erçel, sanal linç kurbanı oldu! 8,9 şiddetinde yorumları arka arkaya alan Hande Erçel, milyonların ağzını açık bıraktı! Peki, Hande Erçel neden linç üzerine linç yedi?