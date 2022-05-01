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01 May 2022 - 16:25

Ayçiçek Yağına Yeni Zam Kriz Çıkaracak! Bugün Son İndirimli Alışınız Olabilir; Ne 50 Lira, Ne 100 Lira… Etiketler Değişmeye Başladı!

Son zamanların en çok konuşulan konuların başında Ayçiçek yağına gelecek olan zam geliyor. Zaten yüksek fiyatlara satılan ve alım gücü zorlaşan Ayçiçek yağının gram altınla yarıştığı şu günlerde yeni bir zammın kapıda olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık birkaç gün daha normal fiyatından satışa sunulacak olan Ayçiçek yağına gelen zam ise ne 50 lira olacak, ne de 100… İşte milyonların belini bir kez daha kıracak olan Ayçiçek yağının fiyatları…