- 01 May 2022 - 16:25 G: 01 May 2022 - 16:27

Ayçiçek Yağına Yeni Zam Kriz Çıkaracak! Bugün Son İndirimli Alışınız Olabilir; Ne 50 Lira, Ne 100 Lira… Etiketler Değişmeye Başladı!

Son zamanların en çok konuşulan konuların başında Ayçiçek yağına gelecek olan zam geliyor. Zaten yüksek fiyatlara satılan ve alım gücü zorlaşan Ayçiçek yağının gram altınla yarıştığı şu günlerde yeni bir zammın kapıda olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık birkaç gün daha normal fiyatından satışa sunulacak olan Ayçiçek yağına gelen zam ise ne 50 lira olacak, ne de 100… İşte milyonların belini bir kez daha kıracak olan Ayçiçek yağının fiyatları…

Her geçen gün artış yaşanan Ayçiçek yağı, ülkemizde en çok talep gören temel gıda ürünlerinden birisi oluyor. Zeytinyağı her ne kadar sağlıklı olsa bile binlerce kişi evlerine Ayçiçek yağı almayı tercih ediyor. Zeytinyağının hem yüksek fiyatlı olması hem de her yemeğe yakışmaması, Ayçiçek yağını ön plana çıkarıyor ama gelen son zamla birlikte artık mutfaklarda yavan yemekler pişebilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 May 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

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