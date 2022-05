Ayçiçek Yağına Yeni Zam Kriz Çıkaracak! Bugün Son İndirimli Alışınız Olabilir; Ne 50 Lira, Ne 100 Lira… Etiketler Değişmeye Başladı!

Her geçen gün artış yaşanan Ayçiçek yağı, ülkemizde en çok talep gören temel gıda ürünlerinden birisi oluyor. Zeytinyağı her ne kadar sağlıklı olsa bile binlerce kişi evlerine Ayçiçek yağı almayı tercih ediyor. Zeytinyağının hem yüksek fiyatlı olması hem de her yemeğe yakışmaması, Ayçiçek yağını ön plana çıkarıyor ama gelen son zamla birlikte artık mutfaklarda yavan yemekler pişebilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!