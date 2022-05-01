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01 May 2022 - 16:55

Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı! Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’nın ilk imzayı attığı isim ortaya çıktı. Hande Erçel’in kız kardeşi olan Gamze Erçel’in gelmesi beklenen Survivor 2023 sezonu için Masterchef’in çok sevilen 2 yarışmacısının da katılacağı günler önce konuşulmaya başlamıştı. Şimdi ise genç kızların eriyip bittiği isimle anlaşmaların imzalandığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…