Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı İlk İmzayı Attı! Masterchef Yarışmacılarından Sonra Bomba İsim Geliyor; Kızlar Şimdiden Eridi Bitti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı! Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’nın ilk imzayı attığı isim ortaya çıktı. Hande Erçel’in kız kardeşi olan Gamze Erçel’in gelmesi beklenen Survivor 2023 sezonu için Masterchef’in çok sevilen 2 yarışmacısının da katılacağı günler önce konuşulmaya başlamıştı. Şimdi ise genç kızların eriyip bittiği isimle anlaşmaların imzalandığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Artık yavaş yavaş büyük ödüllere ve büyük finale yaklaşan Survivor All Star’da kimin şampiyon olacağı tahmin bile edilemezken; Acun Ilıcalı’nın Survivor 2023 için şok isimle imzaları attığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, Survivor 2023’ün katılan isimleri arasında kimler var?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.